Власти Японии любой ценой намерены провести Олимпийские игры

Игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Фото: Getty Images ©
Новости спорта Олимпиада-2020
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Сегодня 13:40
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о своем твердом намерении провести летние Олимпийские игры в Токио, сообщает "Р-Спорт".

"Хочу их реализовать во что бы то ни стало", - приводят слова Суги японские СМИ.

Есихидэ Суга стал премьер-министром ровно месяц назад. Он традиционно выступает за проведение безопасных Игр - соревнований с соблюдением всех правил безопасности в связи с пандемией коронавируса.

Несмотря на неоднократные заявление премьера, губернатора Токио Юрико Коикэ и главы организационного комитета игра Есиро Мори, вопрос о возможной отмене Олимпиады все равно возникает.

Олимпиада в Токио должна была состояться этим летом, но из-за пандемии была перенесена на год. Она пройдет с 23 июля по 8 августа будущего года. Олимпиада станет самой масштабной и по числу видов спорта - 33, и категориям - 339, и пройдет с участием 10 тысяч спортсменов.
Метки:
Олимпиада-2020 Япония
Олимпиада-2020
0
Сегодня 13:40
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