Обратный отсчет до начала Олимпиады-2020 запустили в Токио

В Токио запустили обратный отсчет до начала Олимпиады-2020, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Olympic.

Игры должны были стартовать на этой неделе, однако пандемия внесла свои коррективы в планы организаторов. Олимпиаду-2020 перенесли на год вперед - она пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранили.

На прошлой неделе организаторы обнародовали подробное расписание игр, в которых примут участие 11 тысяч атлетов. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Игры могут послужить лучом света в конце темного тоннеля, в котором пока находится человечество.

"Мы согласны с тем, что должны адаптировать Игры в соответствии с глобальным кризисом, сохранив при этом уникальный дух и послание, которые определяют Олимпийское движение. Таким образом, мы можем превратить перенесенные Олимпийские игры в беспрецедентный праздник единства и солидарности человечества", - сказал Бах в преддверии запуска обратного отсчета.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими мерами церемония с Олимпийского стадиона в Токио транслировалась онлайн.

Ранее стало известно, что больше половины японцев за перенос или отмену Олимпиады. Опрос проводился японским общественным телевидением.

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