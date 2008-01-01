МОК рассматривает вариант проведения Олимпиады в Токио без зрителей

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант проведения Олимпиады в Токио в следующем году без зрителей, передают РИА Новости. Об этом заявил президент организации Томас Бах.

МОК и оргкомитет Игр-2020 в конце марта объявили о переносе летней Олимпиады на следующий год из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

"Я хочу провести Олимпийские игры в безопасных условиях для всех в мире. Мы должны подготовить различные сценарии (проведения Олимпиады). Никто не хочет, чтобы она прошла без зрителей, но мы готовы принять необходимые меры для того, чтобы провести это мероприятие в безопасной среде", - сказал глава МОК.

При этом Бах признал, что, так как безопасность участников - главный приоритет, то проведение Олимпиады без зрителей нельзя исключать из возможных сценариев. Он отметил, что отрицательно относится к возможной дальнейшей отсрочке Игр.

"Когда придет время принять решение, я хотел бы сотрудничать с японской стороной, как и прежде. Я полон решимости провести Олимпийские игры в Токио в июле следующего года", - сказал Бах.

Ранее глава организационного комитета Токио-2020 Есиро Мори заявил, что в случае рассмотрения вопроса о проведении Олимпиады вообще без зрителей, "возможно, встанет вопрос об отмене".

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