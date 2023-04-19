С Olimpbet надежно: вернем до 70 тысяч тенге новичкам!

Главный казахстанский букмекер страхует первую ставку, если она не сыграет.

Olimpbet любит дарить бонусы. Это знают постоянные клиенты самого популярного казахстанского букмекера. А что насчет новичков?

Olimpbet объявляет о старте акции для новых клиентов – "100% кешбэк на первую ставку до 70 000 тенге". Основные правила:

- зарегистрироваться в приложении или на сайте Olimpbet;

- пополнить счет и сделать свою первую ставку на исход спортивного события;

- если ставка не сыграла, Olimpbet вернет бонусами ее полную стоимость. Максимальный размер ставки – до 70 тысяч тенге.

Целиком правила участия читайте на странице акции. Помните об ответственной игре.

А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.

Кстати, специально для поклонников нашего футбола самый надежный букмекер страны подготовил другую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы, премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за казахстанские клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно!

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