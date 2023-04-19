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С Olimpbet надежно: вернем до 70 тысяч тенге новичкам!

С Olimpbet надежно: вернем до 70 тысяч тенге новичкам!
©Olimpbet

Главный казахстанский букмекер страхует первую ставку, если она не сыграет.

Olimpbet любит дарить бонусы. Это знают постоянные клиенты самого популярного казахстанского букмекера. А что насчет новичков?

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Целиком правила участия читайте на странице акции. Помните об ответственной игре.

А пополнить счет у крупнейшего букмекера страны можно в популярных банковских приложениях (Kaspi.kz, Forte, BCC.kz и других). Для этого нужно пройти в "Платежи", открыть вкладки "Все", "Другое" и найти в букмекерских конторах Olimpbet.kz.

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