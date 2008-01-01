Гол Овечкина в НХЛ признали лучшим в XXI веке

Он сделал шикарный бросок, упав на спину.

Александр Овечкин. Фото: DAZN©
Новости спорта Хоккей НХЛ
0
Вчера 23:34

Канадское издание Sportsnet провело опрос среди болельщиков на определение лучшей шайбы XXI века, сообщают Vesti.kz.

СМИ проводило голосование в своих социальных сетях и на официальном сайте. В итоге в финал вышли два хоккеиста.

Александр Овечкин претендовал на звание лучшего вместе с голом в ворота "Финикс Койотс", который он забил в составе "Вашингтон Кэпиталз" в 2006 году.

Конкуренцию россиянину составил экс-форвард "Коламбус Блю Джекетс" Рик Нэш и его шайба, также заброшенная в ворота "Финикс Койотс", но только в 2008 году. 

В итоге Овечкин ненамного обошел оппонента, набрав 55,1 процента голосов. Интересно, что этот красивый гол он забросил, упав на спину.

Метки:
Овечкин Александр НХЛ Канада
Хоккей НХЛ
0
Вчера 23:34
© 2008 - 2020 ТОО «EML»