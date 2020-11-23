Воспитанника казахстанского хоккея включили в топ-10 лучших вратарей НХЛ

Российский вратарь "Даллас Старз" Антон Худобин
вошел в топ-10 лучших вратарей НХЛ
по версии аналитиков NHL Network, сообщает Р-Спорт
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Он занял десятое место в топе. Рейтинг возглавил другой российский голкипер Андрей Василевский из "Тампа Бэй Лайтнинг". В тройку также попали финн Туукка Раск из "Бостон Брюинз" и американец Коннор Хеллебайк из "Виннипег Джетс".
Отметим, что команда Худобина в минувшем сезоне играла в финале Кубка Стэнли, где уступила
"Тампа Бэй Лайтнинг" в шести матчах в серии до четырех побед. Впоследствии игрок продлил соглашение с клубом на три года, за это время голкипер заработает 10 миллионов долларов.
34-летний Худобин родился в Усть-Каменогорске. В 13 лет вместе с группой тренера Андрея Шаянова переехал в школу магнитогорского "Металлурга", в главной команде которого дебютировал в сезоне-2004/05 чемпионата России. В 2004 году вратаря на драфте НХЛ выбрала "Миннесота".
В Северную Америку Худобин переехал в 2005 году. В НХЛ до "Далласа" выступал за "Бостон", "Каролину" и "Анахайм".
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