Уроженец Казахстана из НХЛ восстановился от травмы

Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нилл
сообщил, что российский вратарь Антон Худобин
будет готов к новому сезону. Недавно голкипер перенес операцию на руке.
"Худобин готов на 100 процентов, у него все хорошо. Бишопу просто нужно время. Что касается травмы его колена, то в ту область поступало недостаточно крови. Так что ему просто нужно много времени на восстановление. Но в целом у него все в порядке, он с нетерпением ждет возвращения, - приводит слова Нилла "Спорт-Экспресс"
со ссылкой на сайт НХЛ.
Отметим, что команда Худобина в минувшем сезоне играла в финале Кубка Стэнли, где уступила
"Тампа Бэй Лайтнинг" в шести матчах в серии до четырех побед. Впоследствии игрок продлил соглашение с клубом на три года, за это время голкипер заработает 10 миллионов долларов.
34-летний Худобин родился в Усть-Каменогорске. В 13 лет вместе с группой тренера Андрея Шаянова переехал в школу магнитогорского "Металлурга", в главной команде которого дебютировал в сезоне-2004/05 чемпионата России. В 2004 году вратаря на драфте НХЛ выбрала "Миннесота".
В Северную Америку Худобин переехал в 2005 году. В НХЛ до "Далласа" выступал за "Бостон", "Каролину" и "Анахайм".