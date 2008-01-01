Появились новости по старту сезона НХЛ

Руководство Национальной хоккейной лиги примет решение о дате начала следующего сезона в течение семи-десяти дней, передает "Чемпионат".

Ранее стало известно, что НХЛ планирует начать сезон 1 января 2021 года и провести регулярный чемпионат, состоящий не менее чем из 48 матчей.

При этом лига не считает летнюю Олимпиаду в Токио, которая должна стартовать 23 июля, обязательным дедлайном для завершения сезона-2020/21. Также планируется снизить зарплаты игрокам пропорционально количеству матчей, если сезон будет неполным.