Артемий Панарин женился на дочери Олега Знарка

Артемий Панарин из клуба НХЛ "Рейнджерс" расписался со своей девушкой и дочерью главного тренера "Спартака" и экс-тренера сборной России Олега Знарка Алисой Знарок, сообщает "Евроспорт".

Пара обручилась еще в мае и планировала сыграть свадьбу летом, но торжество пришлось отложить. Когда случится большой праздник - молодожены до сих пор не знают, но с регистрацией тянуть дольше они не стали. Алиса сообщила в сториз инстаграма, что они с Артемием уже расписались, а "свадьба будет, когда обстановка в мире станет спокойнее". Девушка отметила, что возьмет фамилию мужа.

О будущей свадьбе стало известно в мае 2020 года. Панарин стал игроком "Рейнджерс" летом 2019 года, а его предыдущим клубом был "Коламбус".