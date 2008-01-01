"Лентяй, тунеядец и раздолбай". Уроженец Казахстана из НХЛ отреагировал на слухи вокруг своей персоны

Голкипер "Даллас Старз" Антон Худобин
рассказал "Чемпионату"
, как отреагировал на слова бывшего вице-президента магнитогорского "Металлурга" Геннадия Величкина, который говорил в прессе, что всегда верил во вратаря.
"Я пропускал эти слова мимо ушей. Геннадий Иванович может сказать одно, но на самом деле думать совершенно иначе. В свое время про меня было сделано много выводов. Говорили, что Худобин лентяй, тунеядец и раздолбай. Но как можно быть раздолбаем, если я до сих пор играю, дохожу до финала Кубка Стэнли и, что называется, нахожусь в теме? Я этого не понимаю. Так что бог судья этим людям.
Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов? Никакой обиды на этих людей у меня нет. Повторюсь, чего про меня только не говорили и не писали, а в итоге доказывается обратное. Так что пусть говорят как хотят. Я всегда говорил, что приеду в сборную России", - рассказал он.
Отметим, что команда Худобина уступила "Тампа Бэй Лайтнинг"
в шести матчах в серии до четырех побед в финале Кубка Стэнли.
34-летний Худобин родился в Усть-Каменогорске. В 13 лет вместе с группой тренера Андрея Шаянова переехал в школу магнитогорского "Металлурга", в главной команде которого дебютировал в сезоне-2004/05 чемпионата России. В 2004 году вратаря на драфте НХЛ выбрала "Миннесота".
В Северную Америку Худобин переехал в 2005 году. В НХЛ до "Далласа" и "Бостона" выступал за "Бостон", "Каролину" и "Анахайм".