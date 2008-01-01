"Не забывайте, откуда вы пришли". "Барыс" поздравил обладателей Кубка Стэнли

Казахстанский "Барыс"
обратился к своим бывшим игрокам Виктору Хедману
и Райану Макдоне
, которые в составе "Тампа-Бэй Лайтнинг" стали обладателями Кубка Стэнли
.
"Великое достижение Хедмана и Макдоны - победа в Кубке Стэнли-2020 вместе с "Тампой". Поздравляем! Никогда не забывайте, откуда вы пришли", - говорится в твиттере
"барсов".
Хедман и Макдона защищали цвета "Барыса" в 2012 году во время локаута в НХЛ.
"Еще свежи в памяти матчи Виктора Хедмана и Райана Макдоны за "Барыс". А сегодня эти парни стали обладателями Кубка Стэнли-2020. В финальной серии их "Тампа Бэй" обыграла "Даллас" - 4:2. А Хедман был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ. "Барыс" поздравляет своих бывших игроков с великолепной победой", - добавила пресс-служба столичного клуба.