Бывшие защитники "Барыса" швед Виктор Хедман и американец Райан Макдона стали обладателями Кубка Стэнли, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе "Тампа-Бэй Лайтнинг" они одержали победу над "Даллас Старс" в шестом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стали победителями серии.

29-летний Хедман также стал обладателем "Конн Смайт Трофи" - он признан лучшим игроком этого Кубка Стэнли, набрав 21 (10+11) очко в 24 матчах плей-офф.

Напомним, Хедман и Макдона выступали за "Барыс" в сезоне 2012/13 выступали за "Барыс", пока в НХЛ был локаут.