Два экс-хоккеиста "Барыса" выиграли Кубок Стэнли

Один из них также стал обладателем "Конн Смайт Трофи".

Виктор Хедман. Фото: Getty Images©
Новости спорта Хоккей НХЛ
0
Сегодня 11:13

Бывшие защитники "Барыса" швед Виктор Хедман и американец Райан Макдона стали обладателями Кубка Стэнли, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе "Тампа-Бэй Лайтнинг" они одержали победу над "Даллас Старс" в шестом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стали победителями серии. 

29-летний Хедман также стал обладателем "Конн Смайт Трофи" - он признан лучшим игроком этого Кубка Стэнли, набрав 21 (10+11) очко в 24 матчах плей-офф.

Напомним, Хедман и Макдона выступали за "Барыс" в сезоне 2012/13 выступали за "Барыс", пока в НХЛ был локаут. 

Метки:
Барыс в КХЛ НХЛ КХЛ Кубок Стэнли
Хоккей НХЛ
0
Сегодня 11:13
© 2008 - 2020 ТОО «EML»