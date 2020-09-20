Названы причины эффективной игры воспитанника казахстанского хоккея в финале Кубка Стэнли

Российский вратарь клуба НХЛ "Даллас" Антон Худобин
делает все, чтобы остановить каждый бросок, но самое важное, что в нем есть дух соперничества, поэтому он так эффективен, заявил главный тренер команды Рик Боунесс.
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со счетом 4:1 в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Худобин отразил 35 бросков, в том числе 22 - в третьем периоде, и был признан первой звездой матча.
"Я могу долго говорить об Антоне, он отличный спортсмен. Но тут речь совсем не о стилях игры и рассуждениях, кто как красиво делает свою работу. Просто нужно останавливать шайбы. Худобин делает все, что в его силах, чтобы остановить каждый бросок. Мы увидели страсть в его игре, что Антон хочет побеждать, и он просто отражает броски, один за одним. Он здорово играет позиционно, отлично видит площадку. Но самое важное, что в Худобине есть дух соперничества. И поэтому он так эффективен", - цитирует Боунесса Р-Спорт
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Второй матч серии команды проведут в понедельник, 21 сентября.
34-летний Худобин родился в Усть-Каменогорске. В 13 лет вместе с группой тренера Андрея Шаянова переехал в школу магнитогорского "Металлурга", в главной команде которого дебютировал в сезоне-2004/05 чемпионата России. В 2004 году вратаря на драфте НХЛ выбрала "Миннесота".
В Северную Америку Худобин переехал в 2005 году. В НХЛ до "Далласа" и "Бостона" выступал за "Бостон", "Каролину" и "Анахайм". За девять сезонов в сильнейшей лиге мира он провел 147 матчей.
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