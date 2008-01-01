Уроженец Казахстана стал главным претендентом на звание MVP в Кубке Стэнли

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги среди своих авторов провела голосование, попросив назвать имя хоккеиста, который по итогам плей-офф должен получить "Конн Смайт Трофи", сообщает "Чемпионат".

11 человек выбирали по три кандидата на звание самого ценного игрока розыгрыша Кубка Стэнли, давая им различное количество баллов.

Первое место занял голкипер "Даллас Старз" Антон Худобин (16 очков, четыре первых места). Второе - Виктор Хедман из "Тампа-Бэй Лайтнинг" (15, четыре первых места), третье - защитник "звезд" Миро Хейсканен (12, два первых места).

В топ-7 также вошли Брейден Пойнт (9, без первых мест), Никита Кучеров (6, одно первое место), Андрей Василевский (4, без первых мест) и Джейми Бенн (3, без первых мест).

Напомним, 34-летний Худобин родился в Усть-Каменогорске. В 13 лет вместе с группой тренера Андрея Шаянова он переехал в школу магнитогорского "Металлурга", в главной команде которого дебютировал в сезоне-2004/05. В 2004 году вратаря на драфте НХЛ выбрала "Миннесота". В Северную Америку Худобин переехал в 2005 году. В НХЛ до "Далласа" он выступал за "Бостон", "Миннесоту", "Каролину" и "Анахайм". За девять сезонов в сильнейшей лиге мира Худобин провел 218 матчей.

В 2012 году из-за локаута в НХЛ 29-летний Хедман провел три месяца в "Барысе". Швед набрал 22 (1+21) очка в 26 матчах и был признан лучшим защитником КХЛ в октябре.