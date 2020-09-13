Американский журналист восхитился игрой воспитанника казахстанского хоккея в НХЛ

Американский журналист Мэтт Мосли прокомментировал победу "Даллас Старз"
в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ
Западной конференции с "Вегас Голден Найтс"
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В минувшей встрече хоккеисты "Далласа" победили 2:1. Теперь они в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли - счет в серии стал 3-1. При этом вратарь "Далласа" Антон Худобин стал
первой звездой этого матча.
"То, что сейчас делает Худобин, приносит "Вегасу" большие неприятности. Просто удивительно за этим наблюдать. Вратарь-подмастерье управляет этой серией", - приводит слова Мосли "Чемпионат"
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Худобин родился в Усть-Каменогорске. В 13 лет вместе с группой тренера Андрея Шаянова переехал в школу магнитогорского "Металлурга", в главной команде которого дебютировал в сезоне-2004/05 чемпионата России. В 2004 году вратаря на драфте НХЛ выбрала "Миннесота".
В Северную Америку Худобин переехал в 2005 году. В НХЛ до "Далласа" и "Бостона" выступал за "Миннесоту", "Бостон", "Каролину" и "Анахайм". За девять сезонов в сильнейшей лиге мира он провел 147 матчей.
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