Уроженец Казахстана признан первой звездой матча в Кубке Стэнли

И помог команде выиграть.

Родившийся в Усть-Каменогорске российский голкипер Антон Худобин признан первой звездой первого матча финальной серии Западной конференции НХЛ между "Вегас Голден Найтс" и "Даллас Старз".



34-летний Худобин отразил 25 бросков и впервые за карьеру оформил шат-аут в Кубке Стэнли. Он стал четвертым вратарем в истории "Далласа", оформившим шат-аут в плей-офф НХЛ.



Второй звездой встречи стал защитник "звезд" Йон Клингберг, забросивший единственную шайбу в этой игре. Звание третьей звезды досталось голкиперу "Вегаса" Марку-Андре Флери, отразившему 24 броска из 25.



"Даллас" повел в серии 1-0.



33-летний Худобин родился в Усть-Каменогорске. В 13 лет вместе с группой тренера Андрея Шаянова он переехал в школу магнитогорского "Металлурга", в главной команде которого дебютировал в сезоне-2004/05. В 2004 году вратаря на драфте НХЛ выбрала "Миннесота".



В Северную Америку Худобин переехал в 2005 году. В НХЛ до "Далласа" он выступал за "Бостон", "Миннесоту", "Каролину" и "Анахайм". За девять сезонов в сильнейшей лиге мира Худобин провел 218 матчей.