Стали известны все пары второго раунда плей-офф Кубка Стэнли

Определились все четвертьфинальные пары плей-офф Национальной хоккейной лиги
(НХЛ), сообщает РИА Новости
.
Последним участником второго раунда плей-офф Кубка Стэнли стал "Ванкувер Кэнакс"
, победивший действующего обладателя трофея "Сент-Луис Блюз"
.
Пары второго раунда плей-офф выглядят следующим образом:
"Филадельфия Флайерз" - "Нью-Йорк Айлендерс";
"Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Бостон Брюинз";
"Ванкувер Кэнакс" - "Вегас Голден Найтс";
"Колорадо Эвеланш" - "Даллас Старз".
Стартовый матч данной стадии розыгрыша Кубка Стэнли состоится 22 августа. Сыграют "Колорадо" и "Даллас".
Сезон-2019/20 в НХЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновился 1 августа квалификационными играми Кубка Стэнли. Матчи проводятся в Торонто и Эдмонтоне.