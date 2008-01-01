Стали известны все пары второго раунда плей-офф Кубка Стэнли

Сезон возобновился в начале августа.

Фото: ХК "Ванкувер Кэнакс"©
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Сегодня 12:24
Определились все четвертьфинальные пары плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает РИА Новости.

Последним участником второго раунда плей-офф Кубка Стэнли стал "Ванкувер Кэнакс", победивший действующего обладателя трофея "Сент-Луис Блюз".

Пары второго раунда плей-офф выглядят следующим образом:

"Филадельфия Флайерз" - "Нью-Йорк Айлендерс";

"Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Бостон Брюинз";

"Ванкувер Кэнакс" - "Вегас Голден Найтс";

"Колорадо Эвеланш" - "Даллас Старз".

Стартовый матч данной стадии розыгрыша Кубка Стэнли состоится 22 августа. Сыграют "Колорадо" и "Даллас".

Сезон-2019/20 в НХЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновился 1 августа квалификационными играми Кубка Стэнли. Матчи проводятся в Торонто и Эдмонтоне.
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