Игрок НХЛ заблокировал шайбу лицом и залил лед кровью

Защитник "Виннипег Джетс" Такер Пулман получил травму головы в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Калгари Флэймс".



Инцидент произошел во втором периоде при счете 1:1. Пулман лег под бросок нападающего Микаэля Баклунда, пытаясь заблокировать бросок соперника. В результате шайба попала ему в лицо.



После попадания хоккеист "Виннипега" был вынужден покинуть площадку. По пути на скамейку игрок успел залить лед кровью.







Сам матч завершился победой "Калгари" со счетом 6:2. "Флэймс" повели в серии 2-1.



Следующую игру команды проведут 6 августа.