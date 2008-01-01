Игрок НХЛ заблокировал шайбу лицом и залил лед кровью

Его команда в итоге проиграла.

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Сегодня 14:44

Защитник "Виннипег Джетс" Такер Пулман получил травму головы в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Калгари Флэймс".

Инцидент произошел во втором периоде при счете 1:1. Пулман лег под бросок нападающего Микаэля Баклунда, пытаясь заблокировать бросок соперника. В результате шайба попала ему в лицо.

После попадания хоккеист "Виннипега" был вынужден покинуть площадку. По пути на скамейку игрок успел залить лед кровью.



Сам матч завершился победой "Калгари" со счетом 6:2. "Флэймс" повели в серии 2-1.

Следующую игру команды проведут 6 августа.

Метки:
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Сегодня 14:44
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