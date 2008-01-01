Овечкин оформил дубль в первом матче после перерыва в НХЛ

"Вашингтон" одержал победу над "Каролиной" в выставочном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). В составе "Кэпиталз" дублем и результативной передачей отметился Александр Овечкин (9-я и 33-я минуты), одна шайба на счету Евгения Кузнецова ('11). У проигравших отличились Винсент Трочек ('9) и Теуво Терявяйнен ('33).

Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно. В плей-офф, старт которого состоится 1 августа, сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Все матчи пройдут в двух городах - Торонто и Эдмонтоне.

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