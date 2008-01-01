Редкий случай в матче НХЛ попал на видео

Сезон возобновится 1 августа.

Фото: mbs.news
Новости спорта Хоккей НХЛ
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Сегодня 14:54
"Питтсбург Пингвинз" серьезно нарушил численный состав в первом контрольном матче против "Филадельфии Флайерз", который состоялся накануне возобновления сезона НХЛ.

Любопытный и очень редкий эпизод случился во втором периоде. Во время одной из смен на льду одновременно оказались десять игроков "Питтсбурга".

Главные арбитры встречи Горд Дуайер и Эрик Фурлатт после подсказки линейных судей зафиксировали нарушение правил и наложили на "Пингвинз" командный штраф.





Сам матч прошел на стадионе "Скотиабанк-Арена" в Торонто и завершился номинальной победой "Филадельфии" со счетом 3:2 в овертайме.

Сезон НХЛ возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд.
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Хоккей НХЛ
0
Сегодня 14:54
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