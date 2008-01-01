Редкий случай в матче НХЛ попал на видео

"Питтсбург Пингвинз"
серьезно нарушил численный состав в первом контрольном матче против "Филадельфии Флайерз"
, который состоялся накануне возобновления сезона НХЛ.
Любопытный и очень редкий эпизод случился во втором периоде. Во время одной из смен на льду одновременно оказались десять игроков "Питтсбурга".
Главные арбитры встречи Горд Дуайер и Эрик Фурлатт после подсказки линейных судей зафиксировали нарушение правил и наложили на "Пингвинз" командный штраф.
Сам матч прошел на стадионе "Скотиабанк-Арена" в Торонто и завершился номинальной победой "Филадельфии" со счетом 3:2 в овертайме.
Сезон НХЛ возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд.