Редкий случай в матче НХЛ попал на видео

Сезон возобновится 1 августа.

"Питтсбург Пингвинз" серьезно нарушил численный состав в первом контрольном матче против "Филадельфии Флайерз", который состоялся накануне возобновления сезона НХЛ.



Любопытный и очень редкий эпизод случился во втором периоде. Во время одной из смен на льду одновременно оказались десять игроков "Питтсбурга".



Главные арбитры встречи Горд Дуайер и Эрик Фурлатт после подсказки линейных судей зафиксировали нарушение правил и наложили на "Пингвинз" командный штраф.











Сам матч прошел на стадионе "Скотиабанк-Арена" в Торонто и завершился номинальной победой "Филадельфии" со счетом 3:2 в овертайме.



Сезон НХЛ возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд.