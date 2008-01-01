Экс-игрок "Барыса" признан лучшим защитником НХЛ

Экс-игрок "Барыса" Виктор Хедман признан лучшим защитником Национальной хоккейной лиги (НХЛ).



Швед, выступающий за "Тампу", занял первое место в рейтинге, который представили аналитики телесети NHL Network. Вторым стал швейцарец Роман Йоси из "Нэшвилла", а замкнул тройку американец Джон Карлссон из "Вашингтона". В топ-5 также вошли канадец Алекс Пьетранжело ("Сент-Луис") и американец Сет Джонс ("Коламбус").



29-летний Хедман в текущем сезоне НХЛ набрал 55 (11+44) очков в 66 матчах. За "Тампу" он выступает с 2009 года и на данный момент в его активе 762 игры и 473 (105+368) балла.



В 2012 году из-за локаута в НХЛ Хедман провел три месяца в "Барысе". Швед набрал 22 (1+21) очка в 26 матчах и был признан лучшим защитником КХЛ в октябре.



Ранее NHL Network представила рейтинг лучших вратарей, в котором в топ-10 вошел воспитанник усть-каменогорского хоккея Антон Худобин из "Далласа".