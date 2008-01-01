Звездный игрок НБА потерял семь членов семьи из-за коронавируса

Звезда НБА, центровой "Миннесоты Тимбервулвз" Карл-Энтони Таунс
сообщил, что из-за коронавируса у него умерло семь членов семьи, в том числе мать Жаклин Круз.
"Я тот, кто ищет ответы, чтобы держать свою семью в курсе и предпринимать все необходимые шаги, чтобы сохранить им жизнь. Я никогда не был в хорошем психическом состоянии с тех пор, как мать попала в больницу. Я бы не сказал, что баскетбол для меня вообще терапия", - приводит слова Таунса "Чемпионат
".
У 48 из 546 игроков, которые прошли тестирование на коронавирус с 24 по 30 ноября, выявлены положительные результаты. Зараженные изолированы до тех пор, пока не получат разрешение на возобновление тренировок в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний. Для возвращения к тренировочному процессу они должны оставаться в изоляции как минимум десять дней после положительного теста и появления симптомов или предоставить два отрицательных ПЦР-теста, проведенных с интервалом более 24 часов.