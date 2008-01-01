Утверждены дата начала и формат нового сезона НБА

Сезон начнется в этом году.

Фото: nbcsports.com©
Новости спорта Баскетбол НБА
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Сегодня 11:37

Утверждены новые детали нового сезона НБА, передает "Чемпионат"

Турнир начнется 22 декабря, а регулярный чемпионат будет состоять из 72 игр. При этом НБА и ассоциация баскетболистов будут работать над завершением протоколов по защите здоровья спортсменов во время соревнований. 

Ранее сообщалось, что тренировочный лагерь начнется 1 декабря и продлится три недели, каждый клуб проведет три или четыре предсезонных матча.

Матч звезд НБА состоится в начале марта, регулярный чемпионат завершится в середине мая. Плей-офф стартует во второй половине мая, финальная серия закончится во второй половине июля.

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Баскетбол НБА
0
Сегодня 11:37
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