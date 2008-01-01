Утверждены дата начала и формат нового сезона НБА

Утверждены новые детали нового сезона НБА, передает "Чемпионат".

Турнир начнется 22 декабря, а регулярный чемпионат будет состоять из 72 игр. При этом НБА и ассоциация баскетболистов будут работать над завершением протоколов по защите здоровья спортсменов во время соревнований.

Ранее сообщалось, что тренировочный лагерь начнется 1 декабря и продлится три недели, каждый клуб проведет три или четыре предсезонных матча.

Матч звезд НБА состоится в начале марта, регулярный чемпионат завершится в середине мая. Плей-офф стартует во второй половине мая, финальная серия закончится во второй половине июля.