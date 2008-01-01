НБА избежала убытка в 1,5 миллиарда долларов благодаря завершению сезона в "пузыре"

Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) удалось избежать убытка в 1,5 миллиарда долларов, передает RealGM.

Такой ущерб мог быть понесен, если бы сезон-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Но ситуацию спасло то, что он был доигран в "пузыре".

Так, на организацию игр в Disney World НБА потратила 180 миллионов долларов. Но если бы было решено не проводить матчи, лига потеряла бы 1,5 миллиарда долларов. Большая часть этой суммы связана с телевизионными трансляциями, а также со спонсорскими соглашениями лиги.

Отмечается, что через несколько недель будет завершен аудит всех команд и тогда станут известны более точные цифры.