Словенец Дончич установил исторический рекорд НБА

В Реюньоне (США) на стадионе "И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена" завершился матч серии между "Даллас Маверикс
" и "Лос-Анджелес Клипперс
", сообщает "Чемпионат
".
Победу в матче со счетом 111:97 одержали номинальные гости площадки игроки "Клипперс" и выиграли серию - 4-2.
Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал словенский разыгрывающий "Далласа" Лука Дончич
, который был близок к трипл-даблу. На его счету 38 очков, девять подборов и девять передач. Ему удалось установить исторический рекорд НБА, набирая не менее 30 очков, восьми подборов и восьми передач в среднем в дебютном выступлении в плей-офф.