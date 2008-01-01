Словенец Дончич установил исторический рекорд НБА

Он был близок к трипл-даблу.

Лука Дончич. Фото: usatoday
Новости спорта Баскетбол НБА
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Сегодня 10:55
В Реюньоне (США) на стадионе "И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена" завершился матч серии между "Даллас Маверикс" и "Лос-Анджелес Клипперс", сообщает "Чемпионат".

Победу в матче со счетом 111:97 одержали номинальные гости площадки игроки "Клипперс" и выиграли серию - 4-2.

Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал словенский разыгрывающий "Далласа" Лука Дончич, который был близок к трипл-даблу. На его счету 38 очков, девять подборов и девять передач. Ему удалось установить исторический рекорд НБА, набирая не менее 30 очков, восьми подборов и восьми передач в среднем в дебютном выступлении в плей-офф.
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Сегодня 10:55
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