Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму

Пара кроссовок шестикратного чемпиона НБА
и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана
была продана на аукционе Christie's за 615 тысяч долларов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на АФП.
В этой паре Джордан играл во время выставочного матча 1985 года в Италии. В той игре он сделал данк такой силы, что разбил щит.
"Это оригинальные кроссовки с куском стекла баскетбольного щита в подошве", - сообщил один из организаторов аукциона. Кроссовки, в которых Его Воздушество набрал 30 очков, выполнены в классических цветах его команды "Чикаго Буллз" - красном, черном и белом.
Лот побил рекорд, установленный при продаже пары кроссовок Джордана, в которых он играл в свой дебютный сезон в НБА, в мае ушедшей с молотка за 560 тысяч долларов.