Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму

Они выполнены в классических цветах его команды.

Фото: secretmag.ru©
Новости спорта Баскетбол НБА
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Сегодня 14:15
Пара кроссовок шестикратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана была продана на аукционе Christie's за 615 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на АФП.

В этой паре Джордан играл во время выставочного матча 1985 года в Италии. В той игре он сделал данк такой силы, что разбил щит.

"Это оригинальные кроссовки с куском стекла баскетбольного щита в подошве", - сообщил один из организаторов аукциона. Кроссовки, в которых Его Воздушество набрал 30 очков, выполнены в классических цветах его команды "Чикаго Буллз" - красном, черном и белом.

Лот побил рекорд, установленный при продаже пары кроссовок Джордана, в которых он играл в свой дебютный сезон в НБА, в мае ушедшей с молотка за 560 тысяч долларов.
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Баскетбол НБА
Баскетбол НБА
0
Сегодня 14:15
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