Не сыгравший ни одного матча баскетболист получит миллион долларов за выход команды в плей-офф

Форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант
, не сыгравший ни одного матча в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации
(НБА), получит бонус в размере одного миллиона долларов за выход команды в плей-офф, сообщает "Чемпионат"
со ссылкой на TalkBasket.
Как известно, "Бруклин" одержал победу над "Сакраменто" и обеспечил себе выход в плей-офф.
Баскетболист около года восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия. Невзирая на то, что сезон НБА был приостановлен в середине марта и был возобновлен лишь в конце июля, шансов на возвращение игрока в строй практически нет.
Напомним, форвард стал игроком "Бруклин Нетс" в минувшее межсезонье, но так и не провел за команду ни одного матча. Дюрант в конце сезона, защищая цвета "Голден Стэйт Уорриорз", получил тяжелую травму.
Ожидается, что с возвращением Дюранта в строй команда "Бруклин Нетс" станет одной из самых конкурентоспособных не только в Восточной конференции, но и во всей лиге.