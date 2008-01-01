Не сыгравший ни одного матча баскетболист получит миллион долларов за выход команды в плей-офф

Игрок травмирован.

Кевин Дюрант. Фото: gritdaily.com©
Новости спорта Баскетбол НБА
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Сегодня 12:32
Форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант, не сыгравший ни одного матча в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), получит бонус в размере одного миллиона долларов за выход команды в плей-офф, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на TalkBasket.

Как известно, "Бруклин" одержал победу над "Сакраменто" и обеспечил себе выход в плей-офф.

Баскетболист около года восстанавливается после разрыва ахиллова сухожилия. Невзирая на то, что сезон НБА был приостановлен в середине марта и был возобновлен лишь в конце июля, шансов на возвращение игрока в строй практически нет.

Напомним, форвард стал игроком "Бруклин Нетс" в минувшее межсезонье, но так и не провел за команду ни одного матча. Дюрант в конце сезона, защищая цвета "Голден Стэйт Уорриорз", получил тяжелую травму.

Ожидается, что с возвращением Дюранта в строй команда "Бруклин Нетс" станет одной из самых конкурентоспособных не только в Восточной конференции, но и во всей лиге.
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Баскетбол НБА
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Сегодня 12:32
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