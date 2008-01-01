ЛеБрон Джеймс завершил победным броском первый матч после возобновления сезона НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" одержали победу над "Лос-Анджелес Клипперс" в первой игре после возобновления сезона НБА, сообщает корреспондент Vesti.kz

Встреча прошла в Орландо и завершилась со счетом 103:101 в пользу "озерников". В составе "Лейкерс" ЛеБрон Джеймс набрал 16 очков, 11 подборов и семь передач. Своим победным броском "король" отметился за 12,8 секунд до конца игры.

Самым результативным игроком матча стал игрок "Лейкерс" Энтони Дэвис 34 очка и восемь подборов. У проигравших отличились Пол Джордж 30 очков и пять передач и Кавай Ленард - 28 очков.

Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НБА был отложен. В сезоне после возобновления будут доигрываться восемь игр регулярки, за которыми последует плей-офф. Все матчи проходят в городе Орландо (штат Флорида) на базе парка развлечений Disney World.