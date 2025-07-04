Казахстан против двукратных чемпионов Европы по футзалу. Кака - о жеребьевке

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака оценил итоги жеребьевки стыковых матчей отбора на чемпионат Европы-2026, сообщают Vesti.kz.
Подопечные Кака сыграют со сборной Италии, которая является двукратным чемпионом Европы (2003, 2014). Матчи пройдут 15 и 24 сентября.
"Несмотря на то, что Италия не попала на последний чемпионат мира, все прекрасно знают, что это сильная сборная, в составе которой выступают опытные игроки. Сборная Италии хочет вернуться на лидирующие позиции в мировом футзале, поэтому нас ждет очень интересное противостояние.
Честно говоря, многие были удивлены, что из восьми команд жребий свел Казахстан и Италию в одну пару. Мы будем серьезно готовиться к этому противостоянию, потому что на кону стоит путевка на чемпионат Европы.
Если спросить у любой команды и любого тренерского штаба, все скажут, что лучше играть ответную игру дома. Ответный матч дома – это большой плюс с точки зрения ментальности и психологии, но этот факт не снимает с нас обязательства добиваться играть на победу в первой игре", – сказал Кака.
Напомним, в отборочном турнире к Евро-2026 сборная Казахстана заняла второе место в своей группе, набрав 10 очков. Лидером стала сборная Армении с 16 очками.
Финальная часть Евро-2026 пройдет с 20 января по 7 февраля. Турнир примут сразу три страны: Словения, Латвия и Литва.
В стыковых матчах примут участие восемь лучших команд, занявших вторые места в группах основного раунда. Победители этих встреч получат путевки в финальную стадию Евро-2026.