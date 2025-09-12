Сборные
Сегодня 13:43

В КФФ решают судьбу Алиева после 0:6: что происходит

Сегодня, 12 сентября, проходит заседание исполкома Казахстанской федерации футбола (КФФ), на котором должна решится судьба главного тренера сборной Казахстана Али Алиева, передают Vesti.kz.

Сборная Казахстана по футболу осталась без главного тренера

Алиев объявил о своей отставке после разгромного поражения от Бельгии со счётом 0:6 в отборочном матче на чемпионат мира-2026.

Специалист руководил национальной командой всего несколько месяцев: официальное назначение состоялось в мае, когда он сменил на посту россиянина Станислава Черчесова.

Что пишут?

12:38 - телеграм-канал "Серый Кардинал" сообщил, что в КФФ приняли отставку Алиева и тренер был освобождён от должности главного тренера сборной Казахстана по футболу.

По информации источника, КФФ рассматривает 5-6 кандидатур на вакантный пост. При этом отмечается, что выбор, скорее всего, будет сделан на иностранном специалисте.

КПЛ расширяют

Также появилась информация относительно увеличения количества участников казахстанской премьер-лиги в 2026 году.

12:17 - первым об этом сообщил журналист Владимир Жарков:

"16 клубов в КПЛ на будущий сезон - вопрос решённый. Из премьер-лиги вылетит одна команда, из первой зайдут три".

12:30 - эту информацию подтвердил телеграм-канал AmanVIBE.

Что говорят в федерации?

В самой КФФ информацию об отставке Алиева и расширении КПЛ пока официально не подтвердили. Vesti.kz продолжают следить  за обновлением: ждем официального заявления.

Турнирная таблица группы J

После пяти игр в активе у сборной Казахстана лишь три очка — команда занимает предпоследнее, четвертое место в отборочной группе.

Северная Македония – 11 очков (5 матчей)Бельгия – 10 очков (4 матча)Уэльс – 10 очков (5 матчей)Казахстан – 3 очка (5 матчей)Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)Казахстан в отборе на ЧМ-2026

В рамках отборочной кампании казахстанской сборной осталось провести три матча - два дома и один на выезде.

10 октября - Казахстан - Лихтенштейн;13 октября - Северная Македония - Казахстан;15 ноября - Казахстан - Бельгия.