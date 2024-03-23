Сумасшедший гол ударом боковыми ножницами решил судьбу матча трехкратного чемпиона Европы

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Сегодня 11:36
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Сборная Испании по футболу сенсационно уступила команде Колумбии в товарищеском матче, прошедшем в столице Англии - Лондоне, передает Vesti.kz.

Судьбу упорного противостояния решил один единственный гол. На 61-ой минуте Даниэль Муньос точным выстрелом принес победу южноамериканцам. Он подстроился под навесную передачу и красиво ударом ножницами завершил атаку.

Отметим, что сборная Испании является трехкратным чемпионом Европы и один раз выигрывала чемпионат мира. В свою очередь, колумбийцы становились победителями Кубка Америки, а на ЧМ доходили до четвертьфинала. Тем не менее, в рейтинге ФИФА южноамериканцы занимают 14-ое место, а испанцы опережают их всего на шесть позиций.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Метки:
Чемпионат Европы по футболу Испания Колумбия Футбол
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