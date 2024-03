Сумасшедший гол ударом боковыми ножницами решил судьбу матча трехкратного чемпиона Европы

Сборная Испании по футболу сенсационно уступила команде Колумбии в товарищеском матче, прошедшем в столице Англии - Лондоне, передает Vesti.kz.

Судьбу упорного противостояния решил один единственный гол. На 61-ой минуте Даниэль Муньос точным выстрелом принес победу южноамериканцам. Он подстроился под навесную передачу и красиво ударом ножницами завершил атаку.

What a goal from Columbia against Spain 😳😲 pic.twitter.com/M1JFDuT6Dt