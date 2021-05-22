Сопернику Казахстана по отбору к ЧМ пообещали хорошие премиальные за удачное выступление на Евро-2020

Президент УАФ Андрей Павелко в эфире программы Денисов Time рассказал о ситуации с контрактом Андрея Шевченко и поделился информацией о премиальных для сборной Украины за успешное выступление на Евро-2020, сообщает Terrikon.com.

"У Андрея Шевченко действующий контракт с УАФ и он может быть продлен до чемпионата мира 2022 года в Катаре. Есть такая опция и ее никто не отменял. Я недавно говорил с Андреем Шевченко и ничего не поменялось. Наша сборная обязательно будет с главным тренером и тем тренерским штабом, к которому привыкли игроки. Между ними есть контакт и есть результат.

Я не вижу никаких предпосылок, чтобы тренерский штаб Шевченко не доработал весь контракт. Касаемо премиальных на Евро - все будет зависеть от самих игроков. Если будет сверхуспешное выступление, будут довольно-таки приличные призовые, на которые можно будет купить больше, чем квартиру", - заявил Андрей Павелко.

Украинцы на чемпионате Европы в группе С сыграют со сборными Австрии, Македонии и Нидерландов.

Напомним, что Украина соперничает с Казахстаном в группе D отборочного турнира ЧМ-2022. Сборные встречались в рамках третьего тура в Киеве 31 марта и сыграли вничью - 1:1. Теперь они сыграют 1 сентября в Казахстане. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

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