Соперник Казахстана узнал размер премиальных за победу на Евро-2020

Футболистам Северной Македонии утвердили размеры денежных вознаграждений в финальной части Евро-2020, где ее соперниками в группе С будут Украина, Австрия и Нидерланды. Об этом сообщает Terrikon.com.

В частности, за победу в матче группового турнира на всю македонскую команду будет выдано 300 тысяч евро, а за ничью - 150 тысяч евро.

За вызов в сборную каждый македонский футболист гарантированно получит 1500 евро и еще столько же - в случае выхода из группы.

Также в случае выхода из группы Северной Македонии от национальной федерации достанется 30 процентов от суммы денежного вознаграждения УЕФА - после покрытия расходов на участие в турнире.

УЕФА выплатит национальным ассоциациям по 1,5 миллиона евро за выигрыш матча в группе, 750 тысяч - за ничью, 2 миллиона - за попадание в 1/8 финала... Максимум, что может светить одной ассоциации от УЕФА, это 34 миллиона евро.

Напомним, что в ходе подготовки к чемпионату Европы Северная Македония проведет контрольную игру с Казахстаном 4 июня в Скопье. При этом 7 июня подопечные Талгата Байсуфинова сыграют еще один товарищеский матч, в этот день в Вольфсберге (Австрия) они встретятся с Мальтой.

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