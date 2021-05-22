Сборная России лишилась самого молодого футболиста перед Евро-2020

Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян не полетит со сборной России по футболу на сбор в Австрию. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

У хавбека появились клинические признаки бактериальной ангины, что подтвердилось после анализа крови. Футболист остался под наблюдением в Москве и присоединится к сборной, если в ближайшие дни его показатели придут в норму.

Сбор в Австрии станет заключительным этапом подготовки сборной России к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

17-летний Захарян - самый молодой футболист в расширенном списке футболистов сборной России, вызванных на турнир. В нынешнем сезоне он провел в составе "Динамо" 13 матчей в российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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