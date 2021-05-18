Сборная Казахстана по хоккею возобновила ледовые тренировки после запланированного для всех участников чемпионата мира в топ-дивизионе в Риге (Латвия) двухдневного карантина, сообщается на сайте КФХ.
Команда разместилась на арене "Рига", где пройдут все матчи в рамках группового этапа с участием команды Казахстана. Затем подопечные Юрия Михайлиса провели ледовую тренировку в раскаточном модуле "Даугава".
Ожидается, что с завтрашнего дня казахстанцы приступят к тренировкам непосредственно на льду арены "Рига".
Напомним, первый матч на чемпионате мира сборная Казахстана проведет 22 мая против Латвии.
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