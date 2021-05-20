Сборная Казахстана по футболу официально объявила о матче с участником Евро-2020

Сборная Казахстана по футболу сыграет товарищеский матч против Северной Македонии. Между федерациями достигнуто соглашение о проведении поединка на территории этой страны, сообщает пресс-служба КФФ.

Игра состоится 4 июня в Скопье на арене "Тоше Проески".

В рейтинге ФИФА македонцы располагаются на 62-й позиции.

Северная Македония выступит на Евро-2020, который пройдет в 11 городах Европы. Этот турнир станет дебютным в ее истории. Она станет 69-м соперником в истории казахстанской команды, из числа европейских сборных - 40-м.

С 2015 года сборную этой страны тренирует местный специалист Игорь Ангеловски.

Из нынешнего состава можно выделить таких футболистов, как Горан Пандев, Энис Барди и Эзган Алиоски.

Напомним, что 7 июня подопечные Талгата Байсуфинова сыграют еще один товарищеский матч, в этот день в Вольфсберге (Австрия) они встретятся с Мальтой.

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