Сборная Аргентины по футболу пробилась на ЧМ-2022

Сборная Аргентины по футболу обеспечила себе место в финальной стадии чемпионата мира 2022 года. Это стало известно после очередных матчей отборочного турнира в Южной Америке, сообщает Sport24.ru.

При этом аргентинцы на своем поле сыграли вничью с Бразилией (0:0), а чуть позже сборная Чили дома проиграла Эквадору (0:2). Благодаря этим результатам Аргентина, у которой 29 очков в активе, уже точно не опустится ниже четвертого места, дающего прямую путевку на ЧМ в Катар.

Лидером квалификационного турнира в Южной Америке является Бразилия (35 очков), которая еще ранее гарантировала себе путевку на мундиаль.