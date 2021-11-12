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Россия одержала самую крупную победу в отборе на ЧМ по футболу за 56 лет

Россия одержала самую крупную победу в отборе на ЧМ по футболу за 56 лет
©sport-express.ru
Новости спорта Футбол Сборные

Россия разгромила Кипр в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 6:0 в пользу команды Валерия Карпина. 

По голу забили Федор Смолов (55), Андрей Мостовой (56), Алексей Сутормин (62) и Антон Заболотный (82), дубль оформил Александр Ерохин (4 и 87). 

Это самая крупная победа команды в квалификации к чемпионатам мира с июня 1965 года, когда сборная СССР обыграла Данию (6:0).

Сборная России с 22 очками лидирует в группе H, опережая Хорватию на пять баллов.

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Метки:
ЧМ-2022 Сборная России по футболу Кипр

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