Определилась 15-я сборная ЧМ-2022 по футболу

Сборная Южной Кореи по футболу досрочно завоевала путевку на ЧМ-2022 в Катаре, сообщают РИА Новости.

В восьмом туре второго группового этапа отборочного турнира южнокорейцы на выезде победили сирийцев со счетом 2:0, отличились Ким Чжин Су (53-я минута) и Квон Чхан Хун (71). В других матчах группы А команды Ливана и Ирака сыграли вничью - 1:1, а Иран обыграл с минимальным счетом ОАЭ (1:0).

После восьми туров сборная Ирана набрала 22 очка и возглавила группу А. Второе место занимает сборная Южной Кореи (20 очков), третье - команда ОАЭ (9 очков). У сборной Ливана шесть баллов, Ирака - пять, Сирии - два. Южнокорейская команда получила досрочную путевку вслед за сборной Ирана. На путевку в стыковые матчи претендуют все оставшиеся команды, кроме сирийцев.

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В другой группе за прямые путевки борются команды Саудовской Аравии (19 очков), Японии (18) и Австралии (14 очков, 7 матчей). Позднее во вторник закончится встреча команд Омана и Австралии. У сборной Омана семь очков в семи встречах, она сохранит шансы на попадание в стыковые матчи, если победит австралийцев. Сборная Вьетнама обыграла на своем поле китайцев (3:1) и набрала первые очки в отборочной группе, у китайцев пять баллов - обе сборные лишились шансов на выход.

Сборная Южной Кореи стала 15-м участником чемпионата мира в Катаре. Ранее путевки, помимо хозяев и иранцев, завоевали команды Бразилии, Аргентины, Германии, Франции, Бельгии, Испании, Англии, Нидерландов, Дании, Хорватии, Сербии и Швейцарии. Южнокорейцы примут участие в чемпионате мира в 11-й раз (10-й раз подряд), их наивысшим достижением является четвертое место на домашнем турнире в 2002 году.