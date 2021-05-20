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Одного отсеяли, но есть второй. Кто из экс-игроков КПЛ может сыграть на Евро-2020

Из нынешних таких нет.

Одного отсеяли, но есть второй. Кто из экс-игроков КПЛ может сыграть на Евро-2020
Ласло Кляйнхайслер. Фото: Федерация футбола Венгрии©️
Новости спорта Футбол Сборные
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Осталось 22 дня до старта Евро-2020. Уже семь команд - участниц турнира огласили свои составы на предстоящее континентальное первенство, а еще десять сборных объявили расширенные либо неокончательные заявки. Корреспондент Vesti.kz рассказал о футболистах с опытом игры в КПЛ, которые могут проявить себя на чемпионате Европы. 

Полностью свои составы из 26 игроков объявили следующие сборные: Бельгия, Германия, Польша, Финляндия, Франция, Хорватия и Шотландия. 

Частично подтвердили заявки еще десять команд. Словакам нужно набрать еще двоих футболистов, а вот сборным Австрии, Венгрии, Италии, Нидерландов, России, Турции, Украины, Швейцарии и Швеции, наоборот, убрать лишних. 

Загадочными остаются составы сборных Англии, Дании, Испании, Португалии, Северной Македонии, Уэльса и Чехии. Отметим, что все сборные должны огласить итоговую заявку к 1 июня. 

Прямо сейчас 30 игроков готовятся отправиться в расположение сборной Венгрии, но четверых тренерский штаб национальной команды должен отсеять. Среди футболистов предварительной заявки числится и экс-хавбек "Астаны" Ласло Кляйнхайслер

Полузащитник выступал за "Астану" в сезонах 2017 и 2018 годов. После этого перебрался в хорватский "Осиек", где играет по сей день. В нынешнем сезоне он занял с командой второе место в таблице внутреннего первенства, проведя 30 игр, а также забив и ассистировав по пять раз. 

Вторым кандидатом вплоть до сегодняшнего дня был игрок сборной Северной Македонии, экс-футболист "Астаны" Агим Ибраими. Вингер недавно вернулся в национальную команду спустя почти пять лет отсутствия. В настоящее время он выступает за "Кукеси".

Однако сегодня македонцы опубликовали список из 26 футболистов, в котором имени Ибраими не оказалось. Многие болельщики были возмущены этим в социальных сетях.

Недавно у нас вышел материал об Ибраими, который обрел вторую молодость через несколько лет после провала в Казахстане.

В конечном итоге на Евро-2020 сможет выступить лишь один игрок, знакомый болельщикам клубов КПЛ. В прошлом розыгрыше чемпионата Европы принимал участие тогдашний хавбек "Кайрата" Анатолий Тимощук, защищавший цвета сборной Украины.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Подробнее о формате и особенностях не состоявшегося в прошлом году турнира можете прочитать здесь.

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Метки:
Футбол Евро-2020 Чемпионат Европы по футболу Астана ФК КПЛ-2021 Македония Венгрия

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