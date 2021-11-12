Маленькая девочка прорвалась на поле в матче Португалии, чтобы обнять Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду подарил свою футболку юной поклоннице, прорвавшейся на поле, сообщают Vesti.kz.

Трогательный момент прошел в Дублине, где сборная Ирландии по футболу принимала команду Португалии в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022.

Встреча прошла без забитых голов. А уже после финального свистка на поле удалось выбежать юной поклоннице звезды футбола, которая хотела обняться со своим кумиром.

Роналду в обнимашках девочке не отказал и даже подарил ей свою игровую футболку.

Фото: Sportsfile©