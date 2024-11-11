Левандовски узнал плохие новости после неудачи "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски пропустит ноябрьский сбор сборной Польши и матчи Лиги наций из-за травмы спины, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Польский футбольный союз.

"Роберт Левандовски не примет участия в ноябрьских сборах сборной Польши по подготовке к играм Лиги наций УЕФА с Португалией и Шотландией. Причиной отсутствия капитана сборной стала травма спины, которую он получил в матче чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад" и из‑за которой выбыл примерно на десять дней", - говорится в сообщении.

Польша сыграет с Португалией 15 ноября и встретится с Шотландией 18 ноября. В настоящий момент команда занимает третье место в группе A1, имея четыре очка.

Добавим, что в последнем матче Ла Лиги "сине-гранатовые" уступили клубу "Реал Сосъедад" - 0:1. Каталонцы в этой игре повторила клубный антирекорд в чемпионате Испании по футболу. Каталонцы не смогли нанести ни одного удара в створ ворот.

По информации OptaJose, в последний раз у "Барселоны" не было ударов в створ ворот в Ла Лиге в матче с "Малагой" (0:0) в сентябре 2014 года.