Латвия обыграла Италию на ЧМ по хоккею и вышла в лидеры группы. Казахстан сместили на 3-е место

Сборная Латвии одержала победу над Италией в матче группы В чемпионата мира-2021 по хоккею в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 24 мая, хозяева турнира провели свой третий матч. В первой встрече они обыграли Канаду, а во второй потерпели поражение от сборной Казахстана. Теперь же была оформлена победа над Италией со счетом 3:0.

Таким образом, Латвия вышла на первое место в группе В, набрав семь очков в трех играх. Германия, у которой шесть баллов в двух встречах, пока идет второй, но сегодня ей предстоит сыграть с Канадой.

Казахстан же пока смещен со второго места на третье. Свою третью игру на турнире команда Юрия Михайлиса проведет во вторник, 25 мая, против США. Она начнется в 19:15 по времени Нур-Султана.

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