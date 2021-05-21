Криштиану Роналду вошел в заявку сборной Португалии на Евро-2020

Сборная Португалии по футболу определилась с предварительным составом на Евро-2020, сообщает sportliga.com.

Главный тренер команды Фернанду Сантуш включил в заявку для подготовки к турниру 26 игроков, в том числе Криштиану Роналду.

Вратари: Антони Лопеш ("Лион"), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон"), Руй Тьягу Силва ("Гранада").

Защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба - "Манчестер Сити"), Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон"), Пепе ("Порту"), Жозе Фонте ("Лилль"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия Дортмунд"), Нуну Мендеш ("Спортинг").

Полузащитники: Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Данилу Перейра ("ПСЖ"), Педру Гонсалвеш, Жоау Пальинья (оба - "Спортинг"), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (оба - "Вулверхэмптон"), Ренату Саншеш ("Лилль"), Сержиу Оливейра ("Порту"), Виллиам Карвалью ("Бетис"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Рафа Силва ("Бенфика"), Жоау Феликс ("Атлетико"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия").

Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Андре Силва ("Айнтрахт").

Чемпионат Европы, который из-за пандемии был перенесен с прошлого года, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповой стадии Португалия сыграет с Венгрией, Германией и Францией.

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