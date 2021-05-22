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"Казахстан может преподнести сюрприз". Яри Курри - о чемпионате мира, матче с Финляндией и "Барысе" в финале Кубка Гагарина

Интервью с легендой мирового хоккея.

"Казахстан может преподнести сюрприз". Яри Курри - о чемпионате мира, матче с Финляндией и "Барысе" в финале Кубка Гагарина
Яри Курри. Фото: jokerit.com
Новости спорта Футбол Сборные
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Одним из соперников национальной сборной Казахстана в стартовавшем в Риге чемпионате мира по хоккею будет действующий чемпион - сборная Финляндии.

О ходе подготовке в хоккейному мундиалю, современных вызовах, шансах команд, сравнении хоккейных звезд прошлого и настоящего, часовых поясах в хоккейной географии, в нашем интервью с легендой мирового хоккея, бывшим генеральным менеджером финской сборной Яри Курри, который в спортивных и, тем более, хоккейных кругах в представлениях не нуждается.

Достаточно сказать, что эксперты отводят Курри важную роль, которую он сыграл для финского хоккея, показав своим примером, что Суоми может играть на самом высоком уровне, как на клубном, так и уровне национальных сборных.

- Как сказалась пандемия коронавируса на подготовку сборной Финляндии?

- Я не мог себе представить ничего подобного. В конце концов, окончание прошлогоднего сезона было суровым испытанием. Тогда "Йокерит" провел несколько матчей и игроки внезапно разошлись по домам. Не было даже возможности пожать друг другу руки в знак благодарности.

Конечно, предстоящая подготовка сказалось не только на Финляндии, но и на всех командах, участвующих в чемпионате. Финляндия провела всего три матча в рамках Евротура. Обычно мы готовимся на сборах, у нас есть свой подготовительный лагерь. Процесс подготовки длится несколько недель, включая гораздо больше игр.

- Финская сборная - действующий чемпион мира. Планируете повторить свой успех?

- У Финляндии сильная команда, и я действительно могу сказать, что мы с большой буквы Команда. Мы не самые главные фавориты на победу, но у нас всегда есть шанс на успех.

- Стартовавший чемпионат уже преподнес небольшой сюрприз. Ни одна команда не покинет элитный дивизион, по крайне мере до следующего чемпионата. В этой связи, могут ли команды, такие как сборная Казахстана, которые не являются фаворитами, преподнести сюрприз? 

- Уверен, что предстоящий турнир очень важен для Казахстана. У вас хорошая команда, и думаю, что они могут удивить любого, если сыграют хорошо, используя свои шансы.

- В стартовом составе сборной Суоми заявлены Атте Охтамаа и Ииро Пакаринен, которые очень хорошо знакомы казахстанским фанатам…  

- Считаю, что матч с национальной командой Казахстаном вызовет много воспоминаний у многих на льду и не только, когда эти хоккеисты столкнутся со своими многими бывшими партнерами по совместной команде.

- Вы прекрасно знаете все тонкости НХЛ, и вместе с тем, являетесь генеральным менеджером "Йокерита", который играет в КХЛ. Хотел спросить о нагрузках в этих двух лигах - в "регулярке" НХЛ обычно 82 матча, а в КХЛ на пару десятков игр меньше, но вместе с тем в КХЛ клубы проводят в полетах значительно больше времени. Равны ли эти нагрузки?

- Да, КХЛ предъявляет высоченные нагрузки для игроков. Для игроков "Йокерита" и не только, нагрузки бывают порой запредельные. Порой мы можем проводить матч там, где с Хельсинки существует разница десять часовых поясов. Иногда нам приходиться играть матч ранним утром. Это процесс постоянной акклиматизации, который требует необходимого и эффективного восстановления. В этой связи нужно проявлять постоянную осторожность буквально по мелочам.

- Можете ли представить наяву, что в один прекрасный сезон "Барыс" и "Йокерит" сойдутся в финале за Кубок Гагарина? 

- Почему нет? Думаю, да. Эти клубы, в которых представлены игроки с хорошими игровыми качествами, играют в хороший хоккей, обрели полезный опыт, играя на равных с лучшими клубами лиги.  

- Наверняка многие спрашивали вас о различиях и сходствах меду КХЛ и НХЛ?  

- Воздержусь от сравнений. Да, это действительно разный хоккей. Существует разница в размерах ледовой площадки, которая влияет на скорость передвижения по ней. В КХЛ приходится больше двигаться, необходимы качества хорошего катания. Несомненно, КХЛ является лучшей хоккейной лигой в Европе, основанной на ранее титулованных лигах с давними историческими традициями. Вместе с тем, КХЛ молодая лига и все еще впереди.

- Коннор Макдэвид вновь удивил, выдав умопомрачительную игру в "регулярке" НХЛ. Станет ли он вторым Уэйном Гретцки?

- Да действительно, Макдэвид провел отличный сезон. Теперь у него и его клуба "Эдмонтон Ойлерз" есть шанс доказать, насколько они хороши в плей-офф. Коннор - хоккеист, за игрой которого мне очень нравится наблюдать. У него отличное катание и невероятные навыки владения и контроля шайбой. Можно ли его сравнить с Гретцки? Время покажет, запасемся терпением.

- Вместе с тем, у Александра Овечкина сезон не совсем задался…

- Его снайперские достижения не являются сюрпризом для меня. Из года в год у Ови не пропадает желание играть, он по-настоящему голоден до игр, забивая из своего привычного "офиса". Знаю Александра, как хоккеиста, который по спортивному азартен и получает удовольствие от игры, несмотря на свой возраст. Думаю, что если все пойдет по такому сценарию, он побьет не один снайперский рекорд НХЛ по результативности.

- Следующий год олимпийский. Должны ли игроки НХЛ принять участие в пекинской Олимпиаде-2022?

- Да, несомненно. Олимпиада это особое соревнование, в том числе и для хоккея, и поэтому там должны быть представлены все сильнейшие.

- В случае окончания пандемии считаете ли вы необходимым снова начать переговоры по возобновлению выставочных матчей между клубами КХЛ и НХЛ?

- Время от времени такие идут дискуссии между КХЛ и НХЛ. Время покажет, но, надеюсь, что когда-либо у нас состоятся такие матчи, которые уверен, не оставят равнодушными всех любителей хоккея.   

- В заключении традиционный вопрос: All star от Яри Курри - вратарь и пятерка полевых игроков.

- Э! Дайте подумать. Давайте так - в воротах Грант Фюр, в центре Уэйн Гретцки, на одном фланге Ги Лефлер, в обороне Вячеслав Фетисов. Я бы добавил еще двух великих игроков защитников атакующего плана - Бобби Орра и Пола Коффи.

- Большое спасибо за интервью. Пользуясь случаем, разрешите поздравить вас с прошедшим днем рождения и пожелать всего самого наилучшего!

- О, спасибо большое.

Ильяс Омаров, Осло - Хельсинки.
Выражаем признательность за организацию интервью консулу Казахстана в Финляндии Улану Абдибекову  

Фото: Элина Пикарайнен (aamulehti.fi), с сайтов jokerit.com, mtvuutiset.fi

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Метки:
Сборная РК по хоккею Финляндия Барыс в КХЛ КХЛ НХЛ ЧМ-2021 по хоккею Хоккей Овечкин Александр Олимпиада-2022

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