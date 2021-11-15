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Испания выиграла решающий матч в группе и завоевала путевку на ЧМ-2022

Испания выиграла решающий матч в группе и завоевала путевку на ЧМ-2022
©rfef.es
Новости спорта Футбол Сборные

Сборная Испании по футболу напрямую вышла в финальную стадию чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Заключительный матч отбора против Швеции она проводила в Севилье. Перед этой игрой хозяева шли на первом месте в таблице, опережая шведов лишь на один балл, поэтому в положительном результате нуждались обе команды.

Однако более удачливыми оказались испанцы, победившие со счетом 1:0. Причем решающий гол забили на 86-й минуте усилиями Альваро Мораты.

Таким образом, Испания набрала 19 очков и с первого места в группе В вышла на ЧМ-2022, а Швеция с 15 баллами стала второй и сыграет в стыковых матчах.

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Метки:
Испания Швеция ЧМ-2022

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