Как и где казахстанцам купить билеты на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Каждые четыре года болельщики со всего мира собираются в стране-хозяйке чемпионата мира и становятся свидетелями невероятного зрелища. В 2022 году мундиаль принимает Катар, и казахстанцы уже могут приобрести билеты на турнир, передает корреспондент Vesti.kz.

Прием заявок на покупку заветных тикетов стартовал сегодня, 19 января.

Первый этап продаж продлится до 8 февраля. За это время болельщики со всего мира будут иметь возможность подать заявки на билеты. Если количество заявок превысит количество доступных мест, то будет проведена случайная жеребьевка для определения счастливчиков, которые получат право приобрести путевку на матч.

Для того чтобы получить возможность купить билеты, необходимо пройти регистрацию на сайте www.fifa.com и подать заявку.

Стоимость билетов от 60 (26 188 тенге) до 1600 (701 479 тенге) долларов. Болельщикам будут доступны три вида билетов. И первый из них - это купленный на какую-то определенную игру. Второй вид - это билет болельщика. За каждой сборной забронировано определенное число билетов. Простой билет болельщика можно приобрести на три матча в рамках группового этапа, еще имеются особые билеты - на игру определенной команды в плей-офф. Правда, он действителен, лишь пока сборная участвует в турнире. Если она вылетит раньше этой стадии, то билет аннулируется. К слову, для приобретения такого тикета необходимо вступить в официальный клуб фанатов вашей любимой команды для подтверждения своего интереса. Третий тип пропусков - на определенный стадион. На мундиале в Катаре такие будут лишь на открытие турнира и финальный матч.

Каждый желающий может приобрести только 28 билетов, максимум на семь матчей и не более четырех на одну игру. Самые дорогие — билеты на финальный матч, и они относятся к первой категории. Места для билетов второй и третьей категории обычно располагаются за футбольными воротами. Самые демократичные цены на игры четвертой категории, которые приходятся на матчи группового этапа. Для желающих приобрести место в VIP-ложе не существует никаких этапов, и они находятся в свободной продаже.

Также необходимо иметь паспорт болельщика. Кстати, при подаче заявки на приобретение билета нужно внимательно вводить все данные. При ошибке в них вернуть свои деньги или воспользоваться билетом вы не сможете. Помимо этого, запрещено приобретать билеты у перекупщиков.

Перед финальной жеребьевкой ЧМ-2022, которая пройдет 1 апреля, болельщики получат вторую возможность приобрести билеты онлайн - уже на этапе продаж в порядке живой очереди. Последующие этапы начнутся уже после финальной жеребьевки турнира.

Катар стал первой арабской страной, получившей право провести чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет c 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Уже определились 13 команд - участниц турнира, квалификация закончится в июне этого года.