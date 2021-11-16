Хуже Казахстана. Англия забила сопернику десять голов в отборе на ЧМ-2022

Сборная Англии по футболу разгромила Сан-Марино в матче отборочного раунда ЧМ-2022, забив десять безответных голов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В составе победителей покер оформил Гарри Кейн и еще по разу отличились Гарри Магуайр, Эмиль Смит, Тайрон Мингз, Тэмми Абрахам и Букайо Сака. Также один мяч в собственные ворота срезал защитник хозяев Филиппо Фаббри.

Англия набрала 26 очков и заняла первое место в группе I, выйдя в финальную стадию чемпионата мира.

Напомним, другой разгромный счет был зафиксирован в группе D, где Франция в Париже победила Казахстан со счетом 8:0.