Германия забила 9 безответных мячей в матче отбора на ЧМ-2022

Сборная Германии по футболу одержала разгромную победу над Лихтенштейном в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Вольфсбурге (Германия) и завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев.

Два из забитых мячей - автоголы. Их авторами стали Даниэль Кауфман и Макс Гопель на 20-й и 89-й минутах соответственно.

В составе сборной Германии же отличились Илкай Гюндоган ('11), Лерой Зане ('22, '49), Томас Мюллер ('76, '86), Ридле Баку ('80).

При этом уже с девятой минуты Лихтенштейн играл в меньшинстве после удаления защитника гостей Йенса Хофера.